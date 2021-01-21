شؤون فلسطينية

الشرطة البحرية بغزة تسمح للصيادين بالعودة لعملهم

الشرطة البحرية بغزة تسمح للصيادين بالعودة لعملهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة البحرية في غزة، اليوم الخميس، عن عودة الصيادين لمزاولة عمهلم داخل البحر ابتداءً من صباح اليوم.

وأكدت الشرطة، أن السماح للصيادين، جاء بعد تحسن الأحوال الجوية.

يشار إلى أن الشرطة البحرية قررت قبل يومين، إيقاف عمل الصيادين في البحر بسبب سوء الأحوال الجوية.

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