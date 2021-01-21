الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكطن متفرقة بالصفة الغربية المحتلة.



ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال علاء البرغوثي، محيي البرغوثي جميل ضراغمة، ونسيم البرغوثي، وأمل نخلة، من بلدة كوبر شمال المدينة.



وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي يعبد وقباطية جنوب غرب المحافظة.



وأكد نادي الأسير، على أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسين ثابت بعجاوي بعد اقتحام بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت الشاب محمد أسعد نزال بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزل ذويه.



وفي مدينة الخليل، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في المدينة واعتقلت النائب السابق في المجلس التشريعي محمد بدر ضياء هشام زاهدة، وعرفات القواسمي، ومهند أسعد الطويل، ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل اعتقلت عبد الرحمن حازم حدوش (19عاما)، والشقيقين نضال، وإسماعيل حسني الزعاقيق من بلدة بيت أمر، كما فتشت منازل ذوي المعتقلين وعبثت بمحتوياتها".



ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الظاهرية المؤدي الى مدينة الخليل وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



ومن مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب أحمد الميمي.