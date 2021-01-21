دولي

"كورونا عالميا": أكثر من 2 مليون و83 ألف وفاة و97 مليونا و310 آلاف إصابة

"كورونا عالميا": أكثر من 2 مليون و83 ألف وفاة و97 مليونا و310 آلاف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون و83 ألف و337 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 97 مليونا وأكثر من 310 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 69 مليونا و852 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة قياسية واضحة في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 671 ألف و198 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 17,299 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي تخطت حاجز الـ4000 وفاة يومية وسجلت (4,374 وفاة)، وكذلك بريطانيا التي سجلت حصيلة وفيات يومية مرتفعة بواقع (1,820 وفاة)، والمكسيك (1,584 وفاة)، والبرازيل (1,382 وفاة)، وألمانيا (1,052 وفاة)، وعادت المكسيك من جديد الى القائمة متقدمة بذلك على البرازيل، وعلى حساب جنوب أفريقيا التي خرجت منها لتستقر عند المستوى السابع عالمياً بـ(566 وفاة)، بعد روسيا التي حلت في المستوى السادس بـ(597 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (188,426 إصابة)، والبرازيل (64,126 إصابة)، واسبانيا (41,576 إصابة)، وبريطانيا (38,905 إصابات)، وفرنسا (26,784 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (415,894 وفاة)، والبرازيل (212,893 وفاة)، والهند (152,906 وفيات)، والمكسيك (144,371 وفاة)، وبريطانيا (93,290 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا التي تقترب من تسجيل 25 مليون إصابة اجمالية بواقع (24,998,975 إصابة)، والهند (10,611,719 إصابة)، والبرازيل (8,639,868 إصابة)، وروسيا (3,633,952 إصابة)، وبريطانيا (3,505,754 إصابة).

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