الصحة العالمية: لقاحات (كورونا) لم تسبب أي وفاة
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية: إنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس (كورونا).
وأوضحت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو "لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح (فايزر).. ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليا".
وذكرت أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح (فايزر) والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.
قالت منظمة الصحة العالمية: إنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس (كورونا).
وأوضحت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو "لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح (فايزر).. ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليا".
وذكرت أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح (فايزر) والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.
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