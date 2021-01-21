دولي

بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة للولايات المتحدة

بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة للولايات المتحدة
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مرسوما يرفع الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على دخول مواطني بعض البلدان معظمها مسلمة للأراضي الأميركية.

وأصبح هذا المرسوم بين المراسيم الـ15 الأولى التي وقعها بايدن في يومه الأول في البيت الأبيض، وبينها مراسيم تلغي أوامر ترامب السابقة بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: إنه "خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سنعلن عن مزيد من الإجراءات التنفيذية لمواجهة التحديات وتنفيذ وعود الرئيس المنتخب للشعب الأميركي".

يذكر أن ترامب وقع في 2017 مرسوما حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان والعراق للولايات المتحدة، وتعرض المرسوم لتعديلات أيضا، وتم حذف العراق والسودان منه، وأضيفت إليه تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا.

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: لقاحات (كورونا) لم تسبب أي وفاة

الصحة العالمية: لقاحات (كورونا) لم تسبب أي وفاة

أول طلب لكبير موظفي البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

أول طلب لكبير موظفي البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

شاهد: جو بايدن يدخل البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة

شاهد: جو بايدن يدخل البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة

بينها مايك بومبيو.. الصين تفرض عقوبات على 28 شخصية أمريكية

بينها مايك بومبيو.. الصين تفرض عقوبات على 28 شخصية أمريكية

فيديو.. بايدن بخطاب التنصيب: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي

فيديو.. بايدن بخطاب التنصيب: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي

عقب تنصيبه رئيساً لأمريكا.. نتنياهو يوجه دعوة لـ &#34;بايدن&#34; بشأن السلام مع العرب

عقب تنصيبه رئيساً لأمريكا.. نتنياهو يوجه دعوة لـ "بايدن" بشأن السلام مع العرب

مقتل شخصين بانفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية

مقتل شخصين بانفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية

فيديو: جو بايدن يؤدي اليمين رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: جو بايدن يؤدي اليمين رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

منوعات

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل &#34;موسى&#34;

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل "موسى"

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

آيتن عامر &#34;الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل&#34;

آيتن عامر "الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل"

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون &#34;الشعب يريد إسقاط النظام&#34;

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"