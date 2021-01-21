بايدن يلغي مرسوم ترامب الذي يمنع دخول مواطني بعض البلدان المسلمة للولايات المتحدة

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

وقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مرسوما يرفع الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على دخول مواطني بعض البلدان معظمها مسلمة للأراضي الأميركية.



وأصبح هذا المرسوم بين المراسيم الـ15 الأولى التي وقعها بايدن في يومه الأول في البيت الأبيض، وبينها مراسيم تلغي أوامر ترامب السابقة بشأن بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وغيرها.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: إنه "خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سنعلن عن مزيد من الإجراءات التنفيذية لمواجهة التحديات وتنفيذ وعود الرئيس المنتخب للشعب الأميركي".



يذكر أن ترامب وقع في 2017 مرسوما حظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان والعراق للولايات المتحدة، وتعرض المرسوم لتعديلات أيضا، وتم حذف العراق والسودان منه، وأضيفت إليه تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا.