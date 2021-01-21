شؤون فلسطينية

101 إصابة بفيروس (كورونا) في القدس خلال يومين

101 إصابة بفيروس (كورونا) في القدس خلال يومين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن علي الجبريني، عن تسجيل حالة وفاة في مدينة القدس في حي سلوان خلال اليومين الماضيين، وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى (182).

وذكر الجبريني في بيان صحافي، بأن عدد الإصابات في مدينة القدس آخذ بالانخفاض مع تسجيل (64) إصابة الثلاثاء، و(37) إصابة الأربعاء.

في حين، تم تسجيل (158) حالة شفاء، وبذلك ينخفض مجمل الإصابات النشطة في مدينة القدس إلى (896) إصابة، علماً بأن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ حوالي (18400) إصابة.

وأشار إلى صعوبة المرحلة الحالية فيما يخص الإصابات في المستشفيات، حيث يبلغ عددها أكثر من 67 حالة، منها 48 حالة خطيرة، لكن لجبريني أبدى تفاؤلاً مع بداية انخفاض أعداد الإصابات الخفيفة والمتوسطة، ونحو عودة محتملة لمناحي الحياة الطبيعية وأن ذلك مشروط باستمرار التزام المواطنين المقدسيين بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة والتعقيم.

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