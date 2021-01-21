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تعرف على الحالة الجوية بعد انتهاء المنخفض الجوي

تعرف على الحالة الجوية بعد انتهاء المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة  السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما الاحد يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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