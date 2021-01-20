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  • البيت الأبيض: ابتداء من اليوم سيتخذ الرئيس إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات ومنع الأضرار واستعادة مكانة أمريكا

دولي

أول طلب لكبير موظفي البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

أول طلب لكبير موظفي البيت الأبيض بعد تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة
بايدن يوقع مرسوماً رئاسياً
رام الله - دنيا الوطن
طلب كبير موظفي البيت الأبيض، من الوكالات الفدرالية تجميد تنفيذ مذكرات صادرة أخيراً عن إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، بهدف مراجعتها.

وكان البيت الأبيض، قال اليوم الأربعاء: إن الرئيس المنتخب، جو بايدن سيتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات.

وأضاف: أنه "ابتداء من اليوم سيتخذ الرئيس إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات ومنع الأضرار واستعادة مكانة أمريكا"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وأصدر الرئيس الأمريكي المنتخب، مرسوماً رئاسياً لإعلان 20 من كانون الثاني/يناير يوم الوحدة الوطنية.

كما وقع بايدن على قرار بوقف مؤقت للتنقيب في القطب الشمالي.

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