الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

عزمي الشيوخي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي قطاعي الشباب والمرأة الفلسطينية للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية بممارسة الحق في التسجيل والتصويت والترشح للتأثير في نتائج الانتخابات التشريعية.



واوضح ان قطاع الشباب هو الجيل الذي سيحمل الراية لاستكمال مسيرة التحرر والانعتاق من نير الاحتلال وان المراة الفلسطينية هي شريكة الرجل في النضال والصمود والرباط وشريكته في صنع القرار وهي حامية الحلم الفلسطيني ونصف المجتمع الفلسطيني .



واكد على اهمية ان يشارك قطاع الشباب وايضا قطاع المراة في التسجيل الواسع والفاعل في سجل الانتخابات من اجل التاثير في نتائج العملية الانتخابية في الانتخابات التشريعية القادمة وغيرها من العمليات الانتخابية والديمقراطية وان يكون لقطاعي الشباب والمراة اوسع مشاركة في التصويت والترشح من اجل التاثير على نتائج الانتخابات التشريعية من خلال ضمان وجود ممثلين عن القطاعين بعدد مقاعد في التشريعي تكون كافية في حمل همومهم وقضاياهم وطموحاتهم وآلامهم وآمالهم وتطلعاتهم من اجل العودة والحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادة الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت.