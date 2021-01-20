شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية لحماية أطفال المدينة من "أسرلة العقول"

رام الله - دنيا الوطن
دعا الناطق باسم أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب الى توفير الدعم المناسب لأطفال القدس المستهدفين  من  قبل  الاحتلال.

وأكد أبو عصب أن "أسرلة العقول" هدف إسرائيلي من أجل السيطرة على الجيل الفلسطيني الناشئ، وتحديداً فئتي "الأطفال والنساء".

ونبه الى أن استهداف الأطفال، وفرض المحكوميات والغرامات العالية عليهم يأتي بهدف السيطرة على المدينة المقدسة.

كما أشار أبو عصب الى أن الاحتلال  عمل  على  نشر  الآفات  بين صفوف الأطفال المقدسيين واستهدافهم بالاعتقال والملاحقة.

 واتهم الناشط المقدسي المؤسسات الدولية بأنها  تقف موقف  المتفرج تجاه انتهاكات الاحتلال.

ويُلاحق الأطفال المقدسيون بإجراءات أمنية قاسية منها اعتقالهم والتحقيق معهم بشكل قاس ومؤلم وفرض عقوبة الحبس المنزلي والإبعاد عن العائلة بالرغم من صغر سنهم.

وتفيد إحصائيات أن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015.

أخبار ذات صلة

الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

شاهد: إدارة بايدن تعدل حساب السفير الأمريكي بإسرائيل بعد أن شملته بغزة والضفة

شاهد: إدارة بايدن تعدل حساب السفير الأمريكي بإسرائيل بعد أن شملته بغزة والضفة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

الشيوخي يدعو الشباب والمرأة للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

منوعات

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل &#34;موسى&#34;

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل "موسى"

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

آيتن عامر &#34;الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل&#34;

آيتن عامر "الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل"

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون &#34;الشعب يريد إسقاط النظام&#34;

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"