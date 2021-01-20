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شؤون فلسطينية

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة جودة البيئة الأستاذ جميل المطور ، ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي الخاصة بسلطة جودة البيئة ، اليوم في مقر الهلال الأحمر بالبيرة بحضور المستشار الخارجي للاستراتيجية د.عبد الرحمن التميمي وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأكد المطور خلال الافتتاح ، بأن منهج سلطة جودة البيئة تشاركي وهذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والآراء والمعلومات واغناء عملية المراجعة للاستراتيجية لتكون أكثر عصرية وتطور.

وأضاف بأن سلطة جودة البيئة تتطلع إلى إضافة نوعية للاستراتيجية التي أعدت قبل سنوات عدة وطبق منها العديد من الأنشطة والتدخلات والتي من شأنها ساهمت في تعزيز السلوك البيئي متأملين بأن تعزز المهارات لتغيير بعض المسلكيات.

وتطرق المطور إلى تداعيات جائحة (كورونا) والبيئة، مشيرا بأن الجائحة تستدعي منا جميعا العمل والتخطيط لتنفيذ تدخلاتنا وانشطتنا واستهداف قطاعات مختلفة.

وبين بان الاستراتيجية ستسعى إلى تكريس تدريب المدربين ليكونوا رُسل للبيئة التي تقع مسؤولية حمايتها والحفاظ على الجميع، ولا يقتصر تنفيذ الاستراتيجية على عقد الورشات والأنشطة المجتمعية التوعوية والمسارات البيئية .

وبدوره ثمن التميمي دور سلطة جودة البيئة في تعزيز الوعي البيئي وفقا استراتيجية وطنية مشيرا بان الاستراتيجية ستواكب العصر والمشكلات البيئية وستعمل على حلها بالشراكة مع الجميع.

وأكد بان الاستيطان الإسرائيلي يشكل عائقا حقيقيا وتحديا من التحديات التي تواجهنا أمام سبل حماية البيئة الفلسطينية بالإضافة إلى النمو السكاني وما ينتج عنه من تطور عمراني وازدياد حجم النفايات الصلبة والسائلة.

وتخلل ورشة العمل تقديم من قبل نائب مدير عام التوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة د. ايمن ابو ظاهر حول الخطة ورؤية سلطة جودة البيئة، وعرض تقرير للمراجعة من قبل د . عبد الرحمن التميمي ، ونقاشا لبلورة الأهداف الاستراتيجية والسياسات المرتبطة بها.

ويذكر بأن الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز العمل البيئي الفلسطيني الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA خلال الأعوام 2019 حتى 2021 ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بالشأن البيئي في فلسطين من خلال العمل على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية ( تحسين الحوكمة البيئية، رفع القدرة على خفض التلوث ، رفع القدرة على حماية الموارد الطبيعية وتحسين التوعية البيئية).

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