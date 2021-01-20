عاجل

  • البيت الأبيض: أميركا تواجه أزمات تتطلب إجراءات عاجلة

  • البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيستعيد مكانة أميركا في العالم

  • البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات

شؤون فلسطينية

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع
الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع
رام الله - دنيا الوطن
حمّل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الاحتلال الإسرائيلي بكل أركانه المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن ارتكاب جريمة اغتيال الأسير الشهيد ماهر سعسع.

وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الموت داخل زنازين ومعتقلات الاحتلال هو جريمة اغتيال كبرى أمام كافة القوانين والمواثيق المختصة بحقوق الإنسان وخاصة تلك التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي نادت بحماية الأسرى.

وطالب بسام حسونة مسؤول ملف الأسرى في حزب (فدا) المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالعمل الفوري على تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن أسباب هذه الجريمة. 

وأكد حسونة أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت سجون ومعتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي قائمة وتضرب بأسلاكها الشائكة وبجدرانها وأدوات قمعها كل المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وشدد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتُقدم على تلك الأساليب القمعية حتى الموت من خلال ما تُسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية لولا التراخي الدولي في محاسبتها، مبيناً أن إسرائيل لازالتْ تتصرف على أساس أنها دولة فوق القانون.

وطالب (فدا) المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإطلاق سراح جميع الأسرى المعتقلين في سجون ومعتقلات وزنازين الموت الإسرائيلية وخاصة الأسرى المرضى منهم، مضيفاً " أن على إسرائيل والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل".

يذكر أن الأسير الشهيد ماهر سعسع معتقل منذ عام 2006 وهو محكوم بالسجن لمدة (25 عاماً) ومتزوج وأب لستة أبناء.

أخبار ذات صلة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

شاهد: إدارة بايدن تعدل حساب السفير الأمريكي بإسرائيل بعد أن شملته بغزة والضفة

شاهد: إدارة بايدن تعدل حساب السفير الأمريكي بإسرائيل بعد أن شملته بغزة والضفة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

زكي:المركزية لم تبحث ملف ترشيح أبو مازن ولا نعرف ما يدور باجتماعات الرئيس وزائريه

زكي:المركزية لم تبحث ملف ترشيح أبو مازن ولا نعرف ما يدور باجتماعات الرئيس وزائريه

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

افتتاح ورشة عمل خاصة بمراجعة استراتيجية التوعية والتعليم البيئي لسلطة جودة البيئة

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيراً في نفحة تلقوا اللقاح ضد فيروس (كورونا)

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

شاهد: اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد تنظم لقاءً خاصاً مع مستشار وزيرة الصحة

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

نادي الأسير: 287 أسيرًا في سجن (نفحة) تلقوا لقاح فيروس (كورونا)

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة لـ (ألكسو)

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة لـ (ألكسو)

منوعات

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل &#34;موسى&#34;

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل "موسى"

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

آيتن عامر &#34;الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل&#34;

آيتن عامر "الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل"

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون &#34;الشعب يريد إسقاط النظام&#34;

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"