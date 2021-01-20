(فدا) يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير ماهر سعسع

الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع

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رام الله - دنيا الوطن

حمّل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الاحتلال الإسرائيلي بكل أركانه المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن ارتكاب جريمة اغتيال الأسير الشهيد ماهر سعسع.



وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الموت داخل زنازين ومعتقلات الاحتلال هو جريمة اغتيال كبرى أمام كافة القوانين والمواثيق المختصة بحقوق الإنسان وخاصة تلك التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي نادت بحماية الأسرى.



وطالب بسام حسونة مسؤول ملف الأسرى في حزب (فدا) المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالعمل الفوري على تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن أسباب هذه الجريمة.



وأكد حسونة أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت سجون ومعتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي قائمة وتضرب بأسلاكها الشائكة وبجدرانها وأدوات قمعها كل المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.



وشدد على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتُقدم على تلك الأساليب القمعية حتى الموت من خلال ما تُسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية لولا التراخي الدولي في محاسبتها، مبيناً أن إسرائيل لازالتْ تتصرف على أساس أنها دولة فوق القانون.



وطالب (فدا) المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإطلاق سراح جميع الأسرى المعتقلين في سجون ومعتقلات وزنازين الموت الإسرائيلية وخاصة الأسرى المرضى منهم، مضيفاً " أن على إسرائيل والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل".



يذكر أن الأسير الشهيد ماهر سعسع معتقل منذ عام 2006 وهو محكوم بالسجن لمدة (25 عاماً) ومتزوج وأب لستة أبناء.