شاهد: جو بايدن يدخل البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
دخل الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض، وذلك لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة.
دخل الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض، وذلك لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تأديته اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد، فيما أدت كاميلا هاريس اليمين كنائبة له.
وكان بايدن قال: إن "هذا هو يوم أميركا والديمقراطية"، مشيراً إلى "أننا نحتفل بالانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الانقسام".
وأضاف في خطاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة: بأن "دستورنا يضمن لنا التعافي السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا"، متابعاً: "على هذه الأرض الثمينة، سعى العنف لتقويض استقرارنا، ولكن نسعى للحفاظ على قيم الولايات المتحدة".
وأردف بايدن: بأن القصة الأميركية لا تعتمد على شخص محدد، فيما "تنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة، وهناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها".
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