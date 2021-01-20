شاهد: جو بايدن يدخل البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تأديته اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد، فيما أدت كاميلا هاريس اليمين كنائبة له.

وكان بايدن قال: إن "هذا هو يوم أميركا والديمقراطية"، مشيراً إلى "أننا نحتفل بالانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الانقسام".





وأضاف في خطاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة: بأن "دستورنا يضمن لنا التعافي السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا"، متابعاً: "على هذه الأرض الثمينة، سعى العنف لتقويض استقرارنا، ولكن نسعى للحفاظ على قيم الولايات المتحدة".



