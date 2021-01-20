فرنسا تُدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

مستوطنة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت فرنسا، القرارات الإسرائيلية الأخيرة، التي تقضي ببناء أكثر من 2500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وزهاء 1300 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة (غفعات همتوس) في القدس الشرقية.



ودعت فرنسا في بيان صدر عن قنصليتها العامة في القدس، مساء اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية، إلى عدم تنفيذ هذه القرارات، والطرفين إلى الإحجام عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب من شأنها أن يقوّض حل الدولتين، القائم على القانون الدولي، والمعايير المتّفق عليها.