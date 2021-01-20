شاهد: إدارة بايدن تعدل حساب السفير الأمريكي بإسرائيل بعد أن شملته بغزة والضفة





ووفق ما ذكرته قناة (كان)، فإن إدارة بايدن، قامت بتغيير توصيف سفيرها في إسرائيل عبر الحساب الرسمي في (تويتر) إلى السفير الأمريكي في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.



وعقبت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية على ذلك بقولها: "هذا ليس تغييرًا في السياسة ولا مؤشرًا على تغيير في السياسة في المستقبل".





وبعد دقائق قليلة، تراجعت الإدارة الأمريكية الجديدة، بما تم تغييره، وعاد مرة أخرى كما كان: "سفير الولايات المتحدة في إسرائيل".













قامت الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة جو بايدن، بتغيير توصيف سفيرها في إسرائيل، ليشمل الضفة الغربية وغزة، قبل أن تتراجع بعد دقائق قليلة.