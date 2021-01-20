فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة لـ (ألكسو)



ويأتي هذا الاجتماع، في إطار إطلاق شبكات (ألكسو) لبرامجها وأنشطتها لسنة 2021، لتساهم في تنشيط الحياة التربوية والثقافية والعلمية في الوسط المدرسي والمجتمع المدني والجامعي، بالتعاون مع اللجان الوطنية الأعضاء في المنظمة. بإطلاق الكراسي لهذه الغاية.

رام الله - دنيا الوطنشارك أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، د. دوّاس دوّاس، صباح اليوم الأربعاء، في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافةوالعلوم (ألكسو)، التي عقدت افتراضيا عبر برنامج (زووم) لبحث آليات العمل وترتيبها في المرحلة المقبلة.وفي مداخلته، ثمن دوّاس جهود منظمة (ألكسو) الرامية لتنمية وتطوير المشهد العلمي، والتركيز على البحث العلمي ومخرجاته في دولنا العربية من خلال منابر الكراسي العلمية التي تعتبر بيوت خبرة متخصصة، تضم في عضويتها الجامعات والمراكز العربية المتميزة في مجال اهتمامها.ودعا لتنفيذ ما جاء في قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 112، وخاصة ما جاء بشأن الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، وضرورة إطلاق كرسي (ألكسو) الخاص بالقدس الشريف، للتأكيد على تاريخها وتراثها الحضاري والثقافي العربي، ودعوة اللجان الوطنية العربية للجامعات العربية، للبدء