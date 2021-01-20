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شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة لـ (ألكسو)

فلسطين تشارك في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة لـ (ألكسو)
رام الله - دنيا الوطن
شارك أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، د. دوّاس دوّاس، صباح اليوم الأربعاء، في الاجتماع التنسيقي لشبكة الكراسي العلمية المنتسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم (ألكسو)، التي عقدت افتراضيا عبر برنامج (زووم) لبحث آليات العمل وترتيبها في المرحلة المقبلة.

وفي مداخلته، ثمن دوّاس جهود منظمة (ألكسو) الرامية لتنمية وتطوير المشهد العلمي، والتركيز على البحث العلمي ومخرجاته في دولنا العربية من خلال منابر الكراسي العلمية التي تعتبر بيوت خبرة متخصصة، تضم في عضويتها الجامعات والمراكز العربية المتميزة في مجال اهتمامها.

ودعا لتنفيذ ما جاء في قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 112، وخاصة ما جاء بشأن الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، وضرورة إطلاق كرسي (ألكسو) الخاص بالقدس الشريف، للتأكيد على تاريخها وتراثها الحضاري والثقافي العربي، ودعوة اللجان الوطنية العربية للجامعات العربية، للبدء
 بإطلاق الكراسي لهذه الغاية.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار إطلاق شبكات (ألكسو) لبرامجها وأنشطتها لسنة 2021، لتساهم في تنشيط الحياة التربوية والثقافية والعلمية في الوسط المدرسي والمجتمع المدني والجامعي، بالتعاون مع اللجان الوطنية الأعضاء في المنظمة.

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