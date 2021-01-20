بشأن الانتخابات.. مركزية (فتح) تعقد اجتماعاً الأحد المقبل برئاسة الرئيس عباس

اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية للحركة، ستعقد اجتماعاً لها، يوم الأحد المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس.



وأضاف في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديداً موضوع الانتخابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).