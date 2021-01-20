بنسبة 12.6%.. الكشف عن حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الأربعاء بقطاع غزة

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 286 إصابة، بعد فحص 2266 عينة بنسبة إصابة 12.6%.