"المقاومة الشعبية" تُصدر بياناً بشأن استشهاد الأسير ماهر سعسع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن استشهاد الأسير ماهر سعسع.
أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن استشهاد الأسير ماهر سعسع.
ودعت الحركة في البيان، لرد جماهيري ورسمي حاشد، على هذه "الجريمة التي تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني".
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع (45 عامًا) من مدينة قلقيلية، والذي استشهد اليوم الأربعاء داخل سجن (ريمونيم) بعد تلقيه اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا) بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.
العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع (45 عامًا) من مدينة قلقيلية، والذي استشهد اليوم الأربعاء داخل سجن (ريمونيم) بعد تلقيه اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا) بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.
ندعو لرد جماهيري ورسمي حاشد على هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني.
ندعو لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق؛ لكشف ملابسات الجريمة الصهيونية، وتقديم قادة العدو، ومصلحة السجون إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ندعو لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق؛ لكشف ملابسات الجريمة الصهيونية، وتقديم قادة العدو، ومصلحة السجون إلى المحكمة الجنائية الدولية.
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