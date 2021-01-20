"المقاومة الشعبية" تُصدر بياناً بشأن استشهاد الأسير ماهر سعسع





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع (45 عامًا) من مدينة قلقيلية، والذي استشهد اليوم الأربعاء داخل سجن (ريمونيم) بعد تلقيه اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا) بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.





ندعو لرد جماهيري ورسمي حاشد على هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني.



ندعو لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق؛ لكشف ملابسات الجريمة الصهيونية، وتقديم قادة العدو، ومصلحة السجون إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الحركة في البيان، لرد جماهيري ورسمي حاشد، على هذه "الجريمة التي تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني".