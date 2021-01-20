الرئيس عباس لـ "بايدن": نتطلع للعمل سوياً من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم





وكان بايدن أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.





رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس الأميركي جو بايدن، لمناسبة تنصيبه، رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ونائبته كاميلا هاريس، متمنياً لهما النجاح في مواجهة التحديات الكبرى.وقال الرئيس عباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "إننا نتطلع للعمل سويا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".وأكد الرئيس عباس، استعداده لعملية سلام شاملة وعادلة، تحقق أماني الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.