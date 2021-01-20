بعد شهر من التحقيق.. الاحتلال ينقل أربعة من طلبة بيرزيت لسجن (عوفر)

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الطلبة في جامعة بير زيت الأسرى محمد قاسم" و"معتصم زلوم" و"نادر عويضات" و"عمرو عقل" إلى سجن (عوفر) بعد قرابة الشهر من التحقيق بمركز تحقيق المسكوبية.



وقالت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت: إن إدارة سجون الاحتلال حوّلت الطلاب الأربعة الى سجن عوفر، مشيرة إلى أن الطالب "أسامة التميمي" ما زال يقبع في زنازين المسكوبية لليوم الـ 18 على التوالي.



واعتقلت قوات الاحتلال الطالب محمد قاسم من رام الله في 16 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، واعتقلت الطالب معتصم زلوم بعد اقتحام منزله في رام الله في اليوم الذي يليه.



واعتقلت قوات الاحتلال الطالب نادر عويضات بعد إيقافه على حاجز "الكونتينر" شمال شرق مدينة بيت لحم في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي.