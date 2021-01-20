فيديو.. بايدن بخطاب التنصيب: يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي













رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن: إن "هذا هو يوم أميركا والديمقراطية"، مشيراً إلى "أننا نحتفل بالانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن الانقسام".وأضاف في خطاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة: بأن "دستورنا يضمن لنا التعافي السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا"، متابعاً: "على هذه الأرض الثمينة سعى العنف لتقويض استقرارنا ولكن نسعى للحفاظ على قيم الولايات المتحدة".وأردف بايدن: بأن القصة الأميركية لا تعتمد على شخص محدد، فيما "تنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة وهناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها".وقال الرئيس الأمريكي المُنتخب: إن "فيروس (كورونا) قد كلفنا حياة العديد من المواطنين وكلفنا آلاف الأرواح، وسنعمل على هزيمة فيروس (كورونا) ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا".وتابع بايدن: بأننا "سنواجه التطرف والإرهاب والتحديات وسننتصر عليها ويجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي".وأضاف: "نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة ويمكننا أن نوحد أميركا ونجعلها قوية مجدداً".وقال بايدن: "علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف".وأردف: بأن "تاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام وليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم".وشدد بايدن على أنه "يجب أن نعمل يدا بيد ونجعل الوحدة هي السائدة فمن دونها لا سلام"، فيما "الاختلاف لا يجب أن يكون بداية للتحارب والتناحر ويجب أن نحترم قيم بعضنا".وقال: "علينا أن نرفض ثقافة التلاعب والتضليل، وندعو إلى بداية جديدة بعد الانقسام الحاد".