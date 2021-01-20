عقب تنصيبه رئيساً لأمريكا.. نتنياهو يوجه دعوة لـ "بايدن" بشأن السلام مع العرب
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، ونائبته، كاميالا هاريس على "تنصيبهما التاريخي".
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، ونائبته، كاميالا هاريس على "تنصيبهما التاريخي".
وأضاف في تصريحات له عقب تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة: الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين".
وتابع نتنياهو: "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".
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