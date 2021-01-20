عقب تنصيبه رئيساً لأمريكا.. نتنياهو يوجه دعوة لـ "بايدن" بشأن السلام مع العرب





وأضاف في تصريحات له عقب تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة: الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين".





وتابع نتنياهو: "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".



رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، ونائبته، كاميالا هاريس على "تنصيبهما التاريخي".