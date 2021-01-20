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عقب تنصيبه رئيساً لأمريكا.. نتنياهو يوجه دعوة لـ "بايدن" بشأن السلام مع العرب

عقب تنصيبه رئيساً لأمريكا.. نتنياهو يوجه دعوة لـ "بايدن" بشأن السلام مع العرب
نتنياهو وجو بايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، ونائبته، كاميالا هاريس على "تنصيبهما التاريخي".

وأضاف في تصريحات له عقب تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة: الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين".

وتابع نتنياهو: "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".

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