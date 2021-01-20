استشهاد الأسير ماهر سعسع في سجون الاحتلال

الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع

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رام الله - دنيا الوطن

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع (45 عامًا) من قلقيلية، والذي استشهد في سجن (ريمونيم).



وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إنه لا تفاصيل واضحة حتى الآن حول أسباب استشهاده، وسيتم متابعة قضيته والوقوف حول الأسباب.



ولفتت الهيئة ونادي الأسير، إلى أن الأسير سعسع كان قد أخذ اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا) بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.



وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سعسع، وعن حياة ومصير كافة الأسرى في سجونه.



يذكر أنه معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ومتزوج وأب لـ 6 أبناء.