حماس تعلق على رحيل ترامب وتنصيب بايدن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على رحيل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وشددت على أن المطلوب من الرئيس الأمريكي جون بايدن، تصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة والظالمة لشعبنا، وإرساء مبادئ الأمن والإستقرار في المنطقة ، وإنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المتعلقة بالقدس واللاجئين، وضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديمقراطية.

وقالت الحركة على لسان المحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لا أسفا على رحيل ترامب عن الإدارة الأمريكية، كونه المُصَدر والراعي الأكبر للظلم والعنف والتطرف في العالم، والشريك المباشر للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على شعبنا وتصفية قضيته".