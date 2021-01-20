نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة خلال 24 ساعة الماضية، القبض على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 72 مطلوباً صادر بحقهم 349 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.



وأضافت أنه تم تحرير 515 مخالفه مرورية وحررت 467 مخالفة كمامة لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي للحد من تفشي وباء (كورونا) وتم حجز 10 مركبة غير قانونية.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.