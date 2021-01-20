الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 17 حالة وفاة، و978 إصابة جديدة بفيروس بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وشارت وزارة الصحة الأردنية في تقريرها اليومي، إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (317,405) حالة، وارتفاع الوفيات إلى 4187، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,110) حالة.



وقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات: إن عدد الحالات التي تم اكتشافها لغاية الآن من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في المملكة بلغ 42 حالة.





رام الله - دنيا الوطن