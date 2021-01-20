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شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، على  مطلوبين للعدالة صادر بحقهم  مذكرات قضائية في جنين. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 18 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 64 مذكرة قضائية في جنين.

وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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