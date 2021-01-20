قوات الاحتلال تعتقل شاباً من العيسوية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الشاب محمد نايف وسيم عبيد (32 عاما) من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد يوم من اعتقال والده وشقيقه وشقيقته.



وأفادت عائلته، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ابنها محمد واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق، بعد مداهمة منزلهم في البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).