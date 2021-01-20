الشرطة تكشف تفاصيل ضبط شخص يمارس السحر والشعوذة في رام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم على شخص يشتبه به بممارسة السحر والشعوذه وابتزاز المواطنين في رام الله.



وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن معلومات ورودت إلى إدارة فرع المباحث العامة تفيد بقيام شخص بممارسة الدجل والسحر والشعوذة وابتزاز المواطنين، متخذاً من مكتبه في مدينة رام الله مكاناً للقاء بالمواطنين بمواعيد مسبقة، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدّعياً قدرته على شفائهم وحل مشكلاتهم النفسية والأسرية مقابل مبلغ مالي، وبعد اجراء البحث والتحري من قبل ادارة المباحث العامة حول الشخص تم القبض عليه في مكتبه.



وبسماع أقواله أفاد بممارسته السحر والشعوذة موهماً المواطنين بقدرته على معالجة مشكلاتهم النفسية والأسرية وتخفيف أعباء وضغوط الحياة اليومية عن طريق استخدام السحر والشعوذة.



وأكدت الشرطة، انه تم احاله الشخص الى النيابة العامة من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه اصولا.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أية أشخاص يمارسون السحر والشعوذة لحماية المجتمع من مخاطر هذه الفئة التي تقوم بخديعة الضحايا كسباً للأموال بطرق غير مشروعة.