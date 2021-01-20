مخابرات الاحتلال تعتقل شاباً من أمام مستشفى المقاصد

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا خلال تواجده أمام مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من مخابرات الاحتلال أوقفوا الشاب داهود أبو الهوى "الأودي" (19 عاما) من بلدة الطور (جبل الزيتون) بالقدس المحتلة، خلال تواجده أمام مستشفى المقاصد، واقتادوه إلى مركز المسكوبية للتحقيق والتوقيف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).