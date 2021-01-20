مقتل شخصين بانفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية

انفجار مدريد

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل شخصان على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، في انفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية، مدريد.



وقال رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا: إن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأوضح ألميدا للصحفيين: إن "شخصين قتلا في انفجار تسبب في انهيار جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندلاع حريق في الداخل، مشيرا إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز من المحتمل أن يكون سبب الانفجار".