"التربية" تباشر مناقشة مشاريع تخرج الدبلوم المهني في القيادة المدرسية



جاء ذلك في لقاء عن بُعد، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. محمد عواد، إذ شارك في المناقشة مدير عام المعهد د. صوفيا الريماوي، والمدير الفني لتربية نابلس أمل صوفان، والخبير التربوي د. سعيد عساف، ورئيس قسم تطوير المديريات في الإدارة العامة للمتابعة الميدانية عدنان الفسفوس، حيث أدار النقاش مشرف التدريب في المعهد د. إبراهيم النوري.



وفي هذا السياق، أكد عواد أهمية البرنامج وضرورة الاستفادة من مخرجاته وعكسها على أداء الطلبة في النواحي التعليمية التعلمية، وما يترتب عن ذلك من آثار إيجابية ترتبط بتنشئة الطلبة وتطوير معارفهم ومهاراتهم الحياتية، مقدماً شكره لكافة القائمين على البرنامج من الوزارة وبشكل خاص معهدها الوطني، لافتاً إلى أهمية تمكين مديري المدارس وتطوير قدراتهم الإدارية بشكل مستدام.



بدورها؛ أشادت الريماوي بجهود المشاركين في البرنامج ودورهم في التفاعل الحقيقي مع كافة مراحله على مدار عام كامل، آملةً أن يستمر هذا التفاعل من خلال توظيف معارفهم وخبراتهم في تطوير العملية التعليمية التعلمية، والبناء على ما تم إنجازه من خلال صقل المهارات، وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة لدى المعلمين والطلبة.



يشار إلى أنه سيعقد سلسلة من المناقشات الأخرى لبقية مشاريع المديرين /ات الذين التحقوا بالبرنامج في مديريات: رام الله والبيرة وجنوب نابلس ويطا.



رام الله - دنيا الوطنباشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عبر معهدها المعهد الوطني للتدريب التربوي، مناقشة مشاريع التخرج لمديري المدارس التي التحقت ببرنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية، وذلك في مديرية تربية نابلس.