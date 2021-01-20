قيادي بـ "حماس": ندعو الشباب لضرورة التسجيل للانتخابات لأنهم أداة التغيير

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي، المواطنين الفلسطينيين عموماً، والشباب خصوصاً، بضرورة المسارعة في التسجيل للانتخابات، وتحديث السجل الانتخابي باعتبارهم أصحاب الحق وأداة في التغيير على أرض الواقع.



وأكد في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، على أن الانتخابات ظاهرة صحية في المجتمع، وجاءت بعد سنوات عجاف دعا خلالها الجميع إلى عقدها وإصدار المراسيم حولها.



وقال: "وبعد أن صدرت المراسيم بات الآن الدور على المواطن الفلسطيني الذي بصوته يملك التأثير والتغيير من خلال المشاركة في تلك الانتخابات تسجيلا وترشحا وانتخابا واختيارا للأكفأ".



وخص قرعاوي الشباب بالحث على المشاركة في التسجيل للانتخابات وتحديث سجلهم الانتخابي، وأضاف: "نحن نتحدث عن 15 عاما لم يجر خلالها أي انتخابات بما يعني بان هناك قرابة 15 جيلا لم يعرف التجربة الديمقراطية".



وأردف: "المطلوب اليوم من الشباب ومن كل صاحب حق وبإلحاح بضرورة الإسراع في التسجيل وتحديث السجل الانتخابي حتى لا يدركنا الوقت وتفوت فرصة كان الكل بانتظارها".