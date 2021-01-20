"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر نعمة الأساسية المختلطة





رام الله - دنيا الوطنتسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة كفر نعمة الأساسية المختلطة في مديرية تربية رام الله والبيرة، إضافةً لتوريد أثاثٍ وتجهيزات للغرف الصفية والمرافق في المدرسة، بتمويل من صندوق النقد العربي وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليون دولار.وتبلغ مساحة المدرسة 1,700 متر مربع وتتكون من ثماني غرفة صفية، إضافةً إلى صف روضة أطفال، وكافة الغرف الإدارية والتخصصية وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة، وساحات ومرافق، وهي تخدم طلبة المرحلة الأساسية من الأول حت الرابع، إضافةً لصف التمهيدي، وهي تستوعب حوالي 320 طالب/ة.وأوضحت الوزارة أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام، بما يسهم في توفير تعليم نوعي ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة، مؤكدةً أنها تسعى دائماً لتعزيز هذا الأنموذج من المدارس في كافة مشاريعها.