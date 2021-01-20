تنصيب بايدن.. الرئيس المُنتخب ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى منصة التنصيب

قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى منصة التنصيب في مبنى الكونغرس.



هذا وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترمب، ترك رسالة لخلفه، جو بايدن، في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته.



وقال السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض: إن فحوى رسالة ترامب ستبقى سراً بينه وبين بايدن، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



في السياق، قال بايدن، قبل ساعات قليلة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنه يوم جديد في أمريكا".



وبعث 17 نائباً جمهورياً رسالة مشتركة للرئيس بايدن، ويؤكدون تطلعهم للعمل معه، مؤكدين أن "ما يجمع الأمريكيين أكثر مما يفرقهم".



وأعرب النواب عن أملهم الترفع عن الصراع الحزبي للحفاظ على مكانة أمريكا كأفضل بلد بالعالم.



في السياق، وصل الرؤساء السابقون، بيل كلينتون، وجورج بوش، وباراك أوباما، وزوجاتهم، الكونغرس لحضور حفل تنصيب بايدن.



يتبع..





رام الله - دنيا الوطن