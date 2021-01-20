عاجل

  • نيويورك تايمز: نائب الرئيس مايك بنس ترك رسالة لخليفته كامالا هاريس

  • جورج بوش وزوجته يصلان إلى منصة تنصيب جو بايدن

  • نائب الرئيس مايك بنس يصل إلى مبنى الكونغرس للمشاركة بتنصيب بايدن

  • حضور جماهيري محدود لحفل تنصيب بايدن لأسباب أمنية وبسبب فيروس (كورونا)

  • استمرار وصول الوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

مباشر | تنصيب بايدن هو الحفل رقم 59 في تاريخ الولايات المتحدة

دولي

تنصيب بايدن.. الرئيس المُنتخب ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى منصة التنصيب

تنصيب بايدن.. الرئيس المُنتخب ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى منصة التنصيب
جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى منصة التنصيب في مبنى الكونغرس.

هذا وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترمب، ترك رسالة لخلفه، جو بايدن، في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته.

وقال السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض: إن فحوى رسالة ترامب ستبقى سراً بينه وبين بايدن، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

في السياق، قال بايدن، قبل ساعات قليلة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنه يوم جديد في أمريكا".

وبعث 17 نائباً جمهورياً رسالة مشتركة للرئيس بايدن، ويؤكدون تطلعهم للعمل معه، مؤكدين أن "ما يجمع الأمريكيين أكثر مما يفرقهم".

وأعرب النواب عن أملهم الترفع عن الصراع الحزبي للحفاظ على مكانة أمريكا كأفضل بلد بالعالم.

في السياق، وصل الرؤساء السابقون، بيل كلينتون، وجورج بوش، وباراك أوباما، وزوجاتهم، الكونغرس لحضور حفل تنصيب بايدن.

يتبع.. 

أخبار ذات صلة

مقتل شخصين بانفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية

مقتل شخصين بانفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية

شاهد: ترامب وزوجته يغادران البيت الابيض متوجهان لمنزلهما بولاية فلوريدا

شاهد: ترامب وزوجته يغادران البيت الابيض متوجهان لمنزلهما بولاية فلوريدا

بيلوسي تتهم ترامب بالتحريض على الشغب

بيلوسي تتهم ترامب بالتحريض على الشغب

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب النمسا

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب النمسا

مفاجأة ترامب.. ماذا سيفعل الرئيس السابق بعد خروجه من البيت الأبيض؟

مفاجأة ترامب.. ماذا سيفعل الرئيس السابق بعد خروجه من البيت الأبيض؟

في يومه الأول.. بايدن يُلغي 17 قراراً لترامب

في يومه الأول.. بايدن يُلغي 17 قراراً لترامب

غانتس يُوجه ضربة إلى نتنياهو بعد رحيل ترامب

غانتس يُوجه ضربة إلى نتنياهو بعد رحيل ترامب

(كورونا) عالمياً: 2 مليون و66 ألف وفاة و96 مليوناً و648 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: 2 مليون و66 ألف وفاة و96 مليوناً و648 ألف إصابة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تباشر مناقشة مشاريع تخرج الدبلوم المهني في القيادة المدرسية

"التربية" تباشر مناقشة مشاريع تخرج الدبلوم المهني في القيادة المدرسية

&#34;الديمقراطية&#34;: نقل إسرائيل للقيادة المركزية هو الترجمة العسكرية للتطبيع و(صفقة القرن)

"الديمقراطية": نقل إسرائيل للقيادة المركزية هو الترجمة العسكرية للتطبيع و(صفقة القرن)

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: ندعو الشباب لضرورة التسجيل للانتخابات لأنهم أداة التغيير

قيادي بـ "حماس": ندعو الشباب لضرورة التسجيل للانتخابات لأنهم أداة التغيير

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر نعمة الأساسية المختلطة

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر نعمة الأساسية المختلطة

هيئة الأسرى: قرار بالإفراج عن الطفل المريض البشيتي شريطة الحبس المنزلي

هيئة الأسرى: قرار بالإفراج عن الطفل المريض البشيتي شريطة الحبس المنزلي

الأوقاف توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي في مقام النبي موسى بأريحا

الأوقاف توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي في مقام النبي موسى بأريحا

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الخارجية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الخارجية

&#34;الخارجية&#34;: موافقات جديدة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال

"الخارجية": موافقات جديدة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال

منوعات

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: رامي عياش يتعرض لهجوم حاد لهذا السبب

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: هند القحطاني تُقدم (آيفون 12) هدية لإحدى متابعاتها بسبب هذا التعليق

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل &#34;موسى&#34;

شاهد: لهذا السبب عبير صبري تخاف من شخصيتها في مسلسل "موسى"

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

شاهد: سعد لمجرد يتجه للأناشيد الدينية لهذا السبب

آيتن عامر &#34;الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل&#34;

آيتن عامر "الغناء هوايتي ومش هيبعدني عن التمثيل"

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

شاهد: نادين نجيم تسخر من لقاح (كورونا) بطريقة كوميدية

دانييلا رحمة تعترف: &#34;هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم&#34;

دانييلا رحمة تعترف: "هكذا جرحت أهلي.. وبطلب السماح منهم"

عربي

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

وفاة أحد وزراء حكومة صدام حسين

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون &#34;الشعب يريد إسقاط النظام&#34;

بعد 11 عامًا من ثورة الياسمين.. تونسيون يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"

السعودية: ندفع باتجاه دعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا

السعودية: ندفع باتجاه دعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا

الصحة الجزائرية: 17 ولاية تسجل صفر إصابات بـ (كورونا)

الصحة الجزائرية: 17 ولاية تسجل صفر إصابات بـ (كورونا)