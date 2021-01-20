حماس تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد بشأن القدس وسفارة بلاده بالمدينة

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن.





وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات أنتوني بلينكين وزير خارجية إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن حول اعترافه بمدينة القدس عاصمة لـ "دولة الاحتلال" وإبقاء سفارة بلاده في المدينة، مخالفة بشكل واضح للقانون والقرارات الدولية.





وشددت على أن ذلك إنكار لحقوق شعبنا الراسخة بأرضه ومقدساته، واستهتار واضح بكل المنظومة العربية على المستوى الرسمي والشعبي.



وأضافت حماس: بأن هذه التصريحات، تؤكد مرة أخرى فشل المراهنة على الإدارات الأمريكية المتلاحقة، بالوقوف إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني، ويجب المراهنة فقط على قدرة شعبنا على انتزاع حقوقه عبر استراتيجية نضال موحدة وترتيب البيت الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطن