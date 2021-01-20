هيئة الأسرى: قرار بالإفراج عن الطفل المريض البشيتي شريطة الحبس المنزلي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الأربعاء، بأنّ ما تسمى بمحكمة صلح الاحتلال بالقدس، قررت الإفراج عن الطفل المقدسي المريض عبد الرحمن البشيتي شريطة ابعاده عن البلدة القديمة بالقدس وحبسه منزليا في شعفاط.



وأضافت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المحكمة امهلت النيابة الاسرائيلية حتى مساء اليوم للاستئناف على القرار.



ويعاني الفتى عبد الرحمن البشيتي من مرض السكري، ومنذ اعتقاله اصيب بارتفاع بالسكر في الدم ويعاني من اهمال طبي وتحقيقات قاسية في الزنازين .



وكانت قد اطلقت حملة فلسطينية في القدس قبل ايام للمطالبة بالإفراج عن الفتى المريض البشيتي.