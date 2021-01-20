التعليم بغزة: عودة طلبة المدارس من الصف السابع للحادي عشر الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، موعدا لعودة طلبة المدارس من الصف السابع حتى الحادي عشر إلى مدارسهم.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عودة طلبة المدارس من الصف السابع حتى الحادي عشر، إلى المدارس ستكون خلال الاسبوع المقبل.