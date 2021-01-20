شاهد: ترامب وزوجته يغادران البيت الابيض متوجهان لمنزلهما بولاية فلوريدا

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رام الله - دنيا الوطن
غادر الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء العاصمة الأمريكية، واشنطن بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وغادر ترامب قبل قليل البيت الأبيض، على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسيتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

ويصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.


 


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