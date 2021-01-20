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شؤون فلسطينية

الأوقاف توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي في مقام النبي موسى بأريحا

الأوقاف توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي في مقام النبي موسى بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان نشرته اليوم الأربعاء بأن ما حدث في مقام النبي موسى عليه السلام من انقطاع للكهرباء منذ فجر اليوم هو نتيجة لتماس كهربائي، والذي أدى إلى أيضاً إلى انقطاع للمياه التي تعمل بمضخات تعتمد على التيار الكهربائي.

وقال الشيخ نوح الزغاري مدير مقام النبي موسى عليه السلام أن الوزارة تعمل ومنذ ساعات الفجر الأولى على إعادة التيار الكهربائي من خلال تواصلها مع شركة الكهرباء التي تعمل على إصلاح هذا العطل.

وأكد الزغاري بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفق خطتها لتأهيل المقام وإعماره بالمعتكفين والمصلين والزائرين له تعمل على توفير كافة سبل الراحة لأدائهم لعبادتهم ونشاطاتهم، ومنها توفير الكهرباء والماء والنظافة العامة للمقام.

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