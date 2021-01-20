الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لوزارة الخارجية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، لوزير الخارجية، رياض المالكي، الذي سلّمه التقرير، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأطلع المالكي، الرئيس عباس، على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية؛ لإبراز القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبنا، وتوطيد العلاقات الفلسطينية مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى الخطط، التي وضعتها الوزارة؛ لتطوير الأداء بما يتناسب والحجم الملقى على الوزارة وأهميته.



بدوره، أشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها الوزارة والدبلوماسيون الفلسطينيون؛ للدفاع عن حقوق شعبنا في الساحة الدولية، والقيام بالمهام المنوطة بهم في سبيل إعلاء كلمة فلسطين، وتوطيد علاقاتها المميزة مع دول العالم أجمع.