اشتية: الرئيس محمود عباس هو مرشح فتح للرئاسة ولدينا إجماع على هذا الأمر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، هو مرشح حركة فتح للرئاسة بالانتخابات المقبلة.



وقال اشتية في تصريحات للتلفزيون العربي، اليوم الأربعاء: "لدينا إجماع على أن الرئيس محمود عباس، هو مرشح الرئاسة بالانتخابات المقبلة".



وكان رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قد أصدر مرسوماً رئاسياً، للدعوة للانتخابات العامة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه بحسب المرسوم، تجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس 2021.