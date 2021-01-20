دولي

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب النمسا

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب النمسا
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة الزلازل، التابعة للمعهد النمساوي المركزي للأرصاد الجوية: إن زلزالاً بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس (ريختر)، ضرب اليوم ولاية شتايرمارك في جنوب شرق البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى تعرض المباني لأضرار بسيطة، في منطقة مركز هذه الهزات الارضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الهيئة، في تقريرها: "تم في الساعة 8.30 من صباح اليوم بتوقيت وسط أوروبا (10.30 بتوقيت موسكو)،  تسجيل وقوع زلزال قوي بقوة 4.5 على بعد 6 كيلومترات غربي أدمونت ولاية شتايرمارك في جنوب شرق البلاد".

وذكرت، أن المواطنين شعروا بالهزات الأرضية بشكل واضح، في مركز الزلزال، وشعر بها السكان أيضاً، في معظم أنحاء النمسا.

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