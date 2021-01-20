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شؤون فلسطينية

"الخارجية": موافقات جديدة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال

"الخارجية": موافقات جديدة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر إلى اسطنبول، الدوحة، فرانكفورت، دبي، القاهرة، الكويت، الرياض، نيويورك وشيكاغو، في الفترة ما بين 14 إلى 16/01/2021 عبر المنصة الإلكترونية.

ودعت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جميع من سجلوا لديها سابقاً، وأبلغتهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لديها عبر المنصة الأخيرة المذكورة أعلاه، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني
 https://repat.rj.com/  أو عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
شيكاغو26/01/2021الثلاثاء26314:0007:00 صباحالا24/01/2021
دبي28/01/2021الخميس61416:3509:00 صباحالا26/01/2021
القاهرة28/01/2021الخميس50516:5509:00 صباحالا26/01/2021
إسطنبول28/01/2021الخميس16715:1507:00لا26/01/2021
الرياض28/01/2021الخميس573018:0011:00 ظهرالا27/01/2021
فرانكفورت29/01/2021الجمعة1259:4012:00 ظهرانعم27/01/2021

ونوهت إلى جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر إلى نيويورك، والمواطنين الذين كانوا قد سجلوا للسفر إلى نيويورك وأبلغتهم بالحصول على الموافقات، أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن رحلة الملكية، المتجهة إلى شيكاغو، كما هو موضح بالجدول أعلاه.

ودعت جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر إلى الكويت والدوحة، والمواطنين الذين سجلوا سابقاً للسفر إلى الكويت والدوحة، وأبلغتهم بالحصول على الموافقات، أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن أية رحلة من رحلات الملكية المتجهة إلى دبي أو اسطنبول، كما هو موضح بالجدول أعلاه.

كما نوهت إلى جميع الذين يحجزون، ويشترون التذاكر، الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، وضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس (كورونا) على الساعة والوقت لأخذ العينة، بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم إلى الطائرة.

وأكدت ضرورة من يقومون بالحجز، وشراء التذاكر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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