"الخارجية": موافقات جديدة لسفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال





الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا شيكاغو 26/01/2021 الثلاثاء 263 14:00 07:00 صباحا لا 24/01/2021 دبي 28/01/2021 الخميس 614 16:35 09:00 صباحا لا 26/01/2021 القاهرة 28/01/2021 الخميس 505 16:55 09:00 صباحا لا 26/01/2021 إسطنبول 28/01/2021 الخميس 167 15:15 07:00 لا 26/01/2021 الرياض 28/01/2021 الخميس 5730 18:00 11:00 ظهرا لا 27/01/2021 فرانكفورت 29/01/2021 الجمعة 125 9:40 12:00 ظهرا نعم 27/01/2021

ونوهت إلى جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر إلى نيويورك، والمواطنين الذين كانوا قد سجلوا للسفر إلى نيويورك وأبلغتهم بالحصول على الموافقات، أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن رحلة الملكية، المتجهة إلى شيكاغو، كما هو موضح بالجدول أعلاه.



ودعت جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر إلى الكويت والدوحة، والمواطنين الذين سجلوا سابقاً للسفر إلى الكويت والدوحة، وأبلغتهم بالحصول على الموافقات، أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن أية رحلة من رحلات الملكية المتجهة إلى دبي أو اسطنبول، كما هو موضح بالجدول أعلاه.



كما نوهت إلى جميع الذين يحجزون، ويشترون التذاكر، الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، وضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس (كورونا) على الساعة والوقت لأخذ العينة، بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم إلى الطائرة.



وأكدت ضرورة من يقومون بالحجز، وشراء التذاكر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ونوهت إلى جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر إلى نيويورك، والمواطنين الذين كانوا قد سجلوا للسفر إلى نيويورك وأبلغتهم بالحصول على الموافقات، أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن رحلة الملكية، المتجهة إلى شيكاغو، كما هو موضح بالجدول أعلاه.ودعت جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر إلى الكويت والدوحة، والمواطنين الذين سجلوا سابقاً للسفر إلى الكويت والدوحة، وأبلغتهم بالحصول على الموافقات، أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن أية رحلة من رحلات الملكية المتجهة إلى دبي أو اسطنبول، كما هو موضح بالجدول أعلاه.كما نوهت إلى جميع الذين يحجزون، ويشترون التذاكر، الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، وضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس (كورونا) على الساعة والوقت لأخذ العينة، بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم إلى الطائرة.وأكدت ضرورة من يقومون بالحجز، وشراء التذاكر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر إلى اسطنبول، الدوحة، فرانكفورت، دبي، القاهرة، الكويت، الرياض، نيويورك وشيكاغو، في الفترة ما بين 14 إلى 16/01/2021 عبر المنصة الإلكترونية.ودعت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جميع من سجلوا لديها سابقاً، وأبلغتهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لديها عبر المنصة الأخيرة المذكورة أعلاه، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني