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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير فؤاد الشوبكي بالحجر الوقائي بعد مخالطته لسجان يقود "البوسطة"

هيئة الأسرى: الأسير فؤاد الشوبكي بالحجر الوقائي بعد مخالطته لسجان يقود "البوسطة"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قبل قليل، أن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي (82 عاماً) إلى قسم الحجر الوقائي في إحدى السجون الإسرائيلية، وذلك بعد مخالطته للسجان، الذي يقود ما تسمى عربة (البوسطة)، والذي تبين إصابته لاحقاً بفيروس (كورونا).

وأوضحت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال، كانت تنوي نقل الأسير الشوبكي إلى أحد المشافي الإسرائيلية؛ لإجراء عملية في عينيه، وأثناء نقله داخل عربة (البوسطة) اختلط بذلك السجان، مضيفة: أنه تم أخذ عينة من الأسير الشوبكي، وإخضاعه للحجر الاحترازي.

ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير الشوبكي، الذي يُلقب بـ "شيخ الأسرى" أكبر المعتقلين سناً، القابعين داخل سجون الاحتلال، وهو من قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن لـ 17 عاماً، ويعاني من وضع صحي صعب للغاية، فهو يشتكي من سرطان البروستات، ومن عدة أمراض بالقلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية لحالته.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسرى، لا سيما المرضى والكبار في السن، في ظل تصاعد انتشار العدوى بين صفوف الأسرى، مشيرة  إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال، تتعمد تحويل هذا الوباء لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، فهي تواصل إهمال أوضاع الأسرى بشكل مقصود بحرمانهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما وتماطل بأخذ العينات من الأسرى في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم، عدا عن زجهم بظروف اعتقالية قاسية تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض. 

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