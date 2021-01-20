مفاجأة ترامب.. ماذا سيفعل الرئيس السابق بعد خروجه من البيت الأبيض؟

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رام الله - دنيا الوطن

يبدو، أن العمل السياسي راق لدونالد ترامب، لدرجة أنه يتشبث به حتى بعد خسارته انتخابات الرئاسة الأميركية، ومغادرته البيت الأبيض.



ويغادر الرئيس السابق، البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ليفسح المجال لخلفه جو بايدن، الذي سيتم تنصيبه رسمياً كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم ذاته.



لكن حسب تقارير صحفية أميركية، فإن ترامب، الملياردير الذي عمل لعقود في مجال العقارات، لن يبتعد كثيراً عن السياسة.



وكشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن ترامب، يستعد لتشكيل حزب سياسي جديد في أعقاب خروجه من البيت الأبيض، بعد خلافات مع قادة حزبه الجمهوري.



وقال المصدر: إن ترامب "تحدث في الأيام الأخيرة من ولايته مع مساعديه ومقربين منه، حول تشكيل حزب سياسي جديد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة لممارسة نفوذ مستمر بعد خسارته الرئاسة".



وأوضحت الصحيفة، أن ترامب ينوي تسمية وليده السياسي الجديد بحزب (باتريوت).



وتأتي تلك الخطوة، على خلفية شقاقات في الحزب الجمهوري على ما يبدو، في أعقاب أحداث 6 كانون الثاني/ يناير، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس، بواقعة هزت صورة الولايات المتحدة، كأكبر ديمقراطية في العالم.



ودخل ترامب في أيامه الأخيرة كرئيس، في عداوة مع العديد من قادة الحزب الجمهوري، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين انتقدوا أحداث الكونغرس.