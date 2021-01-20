الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و497 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 92.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية، في كل من: رام الله والبيرة 1، نابلس 1، جنين 3، بيت لحم 2، وفي قطاع غزة 3 وفيات.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 497 إصابة، سجلت على النحو التالي: نابلس (58)، طوباس (23)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (15)، سلفيت (12)، قلقيلية (12)، رام الله والبيرة (36)، بيت لحم (14)، طولكرم (9)، الخليل (17)، جنين (10)، وفي قطاع غزة (285).



وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: نابلس (118)، طوباس (27)، أريحا والأغوار (30)، ضواحي القدس (54)، سلفيت (17)، قلقيلية (18)، رام الله والبيرة (64)، بيت لحم (19)، طولكرم (42)، الخليل (52)، جنين (46)، وفي قطاع غزة (603).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.