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رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

رسمياً.. الخارجية المصرية: القاهرة تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان (العُلا)، بالمملكة العربية السعودية.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر، تبادلتا مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

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