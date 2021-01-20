الفتياني: القوائم التي ستقدمها فتح بالانتخابات المقبلة سيقرها الثوري مع المركزية

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رام الله - دنيا الوطن

قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح): "إن الحركة، تسعى لتشكيل قائمة انتخابية تمثل الشباب، وتكون مقبولة لأبناء شعبنا، وتضم رموزاً وطنية، تمثل الكل الفتحاوي من رفح إلى جنين.



وأوضح الفتياني في حديث مع الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن المجلس الثوري، ناقش في اجتماعه، أمس، آليات وشكل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.



وقال: "إن رؤساء 17 لجنة معنية بشؤون الحركة الداخلية، أكدوا خلال الاجتماع، ضرورة مشاركة الشباب في تمثيل الشعب الفلسطيني، وإعطاء فرصة أكبر للمرأة الفلسطينية، وأن تكون المشاركة حقيقية، لتأسيس مجلس تشريعي، قادر أن يكون نموذجاً للإرادة الشعبية".



وأكد الفتياني، أن القوائم التي ستقدمها حركة فتح في الانتخابات المقبلة، سيقرها الثوري مع اللجنة المركزية للحركة.



ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الآليات الواجب اتباعها وصولاً لقائمة تمثل حركة (فتح) بشكل ديمقراطي، وتلبي الطموح الوطني، مشيراً إلى أن الثوري، ركز على أهمية العملية الديمقراطية، وثمن حرص الرئيس محمود عباس على صيانة الوحدة السياسية والجغرافية والإدارية لفلسطين.



وأوضح الفتياني، أن الاجتماع تطرق إلى اللقاء المرتقب مع فصائل العمل الوطني، لبحث الشراكة وفق برنامج الحركة السياسي، وما يلبي طموحات شعبنا، مؤكداً أن خطاب (فتح) وحدوي، وموجه للكل الفلسطيني في مواجهة المؤامرات، الهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.



وحول القوائم، قال: إن لجنة مشكلة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ستختار من سيكون في القوائم وفق معايير وأسس مقبولة، وستعرض عليهما للموافقة.



وأكد الفتياني، أن حركة (فتح) ستدرس جميع الاحتمالات في الساحة الفلسطينية ،وأنها لن تكرر التجربة الماضية، وأن الكادر الفتحاوي في كافة أماكن تواجده، سيكون له دور ومشاركة.



وحول مشاركة أعضاء المركزية والثوري في الانتخابات، قال: لم يتضح بعد حجم مشاركة أو نسبة مشاركة أعضاء الثوري والمركزية، وإنه لن يكون هناك احتكار للتمثيل والقائمة ليست مغلقة.